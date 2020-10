My Hero One’s Justice 2: l’eroina Itsuka Kendo ora disponibile

My Hero One’s Justice 2, picchiaduro della Bandai Namco che riprende le eroiche gesta dall’originale manga, continua ad aggiornarsi con i numerosi personaggi, uno più unico dell’altro. Con l’arrivo del Weekend Clothes Pack, un ulteriore personaggio si affaccia e si inscerisce nel roster del titolo. Stiamo parlando dell’eroina Itsuka Kendo.

Essa è, grazie alla sua intelligenza, uno dei migliori elementi della sua classe alla U.A. High School. La sua abilità principale è l’espansione delle proprie mani, utilizzate poi per colpire con forza brutale. Grazie al terzo pacchetto del Weekend Clothes Pack, i giocatori potranno mettere le mani su nuovi vestiti casual per Izuku, Baguko, Ochako, Iida, Todoroki, Mineta, Kaminari e Ashido. Ricordiamo che My Hero One’s Justice 2 è disponibile per PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e Xbox One.