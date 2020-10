Battletoads: superato il milione di giocatori

Dopo una mancanza di 26 anni, Battletoads ha fatto il suo grande ritorno sulla scena videoludica e, i 3 rospi Zitz, Rash e Pimples sono arrivati in forze su Xbox One e PC nel mese di agosto di quest’anno. Il titolo targato Rare e Dlala Studio è, fino ad ora, un successo.

Confermato tramite un post sul blog ufficiale di Rare, i co-sviluppatori hanno annunciato che il titolo ha totalizzato, al momento, più di un milione di giocatori unici sin dal lancio e hanno approfittato per ringraziare tutti coloro che hanno messo le mani sull’avventura.

Ancora una volta, non possiamo ringraziarvi abbastanza per le belle parole sul ritorno di Battletoads e per il tempo speso per giocarci, che sia dal Game Pass del Microsoft Store o tramite Steam. Aspettiamo di vedere ancora altre reazioni da altri giocatori, veterani e non, continuano ad essere spazzati via dal pazzesco mondo di Battletoads!