Bloodstained Ritual of the Night in arrivo su mobile

Il publisher NetEase Games e lo sviluppatore ArtPlay, creatori della perla Bloodstained Ritual of the Night, hanno recentemente annunciato ufficialmente che pubblicheranno “presto” una versione mobile del titolo di successo, a detta loro, che arriverà su iOS e Android.

Il gioco si dovrà naturalmente acquistare e supporterà molte lingue, inclusa la lingua italiana. Tale versione sarà ottimizzata in fatto di comandi a schermo, ovviamente, con in più un sistema completamente ridefinito per l’interfaccia utente, icone dei Frammenti e un nuovo sistema di Obbiettivi.

Oltre 120 mostri e boss, 107 armi e 23 abilità per armi, apparse nel gioco originale, appariranno per intero anche nella versione per smartphone. Una nuova meccanica verrà introdotta per poter utilizzare al meglio le tecniche a comando, rendendo il tutto più semplice per coloro che giocheranno l’opera sul proprio sistema mobile. Infine, con una nuova scorciatoia di pulsanti, i giocatori potranno cambiare velocemente armi ed equipaggiamento.

Al momento, Bloodstained Ritual of the Night è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam e Xbox Game Pass.