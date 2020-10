Le Terrificanti Avventure di Sabrina: svelata la Parte 4

Netflix ha rilasciato il teaser ufficiale di Le Terrificanti Avventure di Sabrina Parte 4, per l’arrivo del finale di stagione della serie soprannaturale per adolescenti. La strega Sabrina, la sua famiglia, amici e congrega si trovano ad affrontare una minaccia molto più potente rispetto alle precedenti. Con protagonista Kiernan Shipka, il capitolo finale sarà disponibile per lo streaming a Capodanno, il 31 dicembre.

Nel corso degli otto episodi della Parte 4, i Terrori di Eldritch scenderanno su Greendale. La congrega deve combattere ogni terrificante minaccia una alla volta fino ad arrivare al Vuoto che è la fine di tutte le cose. Mentre le streghe combatteranno la guerra, Nick inizia a guadagnarsi lentamente la strada per tornare nel cuore di Sabrina, ma sarà troppo tardi?

Le Terrificanti Avventure di Sabrina, è stato comprato da Netflix dopo che lo sviluppo iniziale era iniziato alla CW in un accordo di due stagioni. La prima stagione è stata presentata per la prima volta sul servizio di streaming il 26 ottobre ricevendo recensioni entusiastiche da parte di critica e pubblico per la sua grafica oscura, il tono inquietante e la performance principale di Shipka.

Shipka è affiancata da Lucy Davis (Wonder Woman) nei panni di Hilda Spellman, Miranda Otto (Il Signore degli Anelli) nei panni di Zelda Spellman, Michelle Gomez (Doctor Who) nei panni di Mary Wardell / Lilith, Chance Perdomo nei panni di Ambrose Spellman, Jaz Sinclair nei panni di Roz Walker, Richard Coyle nei panni di Padre Blackwood, Tati Gabrielle nei panni di Prudence, Ross Lynch nei panni di Harvey Kinkle, Gavin Leatherwood nei panni di Nick Scratch, Lachlan Watson nei panni di Susie / Theo Putnam e Luke Cook nei panni dell’Oscuro Signore.

Roberto Aguirre-Sacasa (Riverdale) ha scritto l’adattamento del fumetto e sarà il produttore esecutivo. Lee Toland Krieger dirigerà e sarà il produttore esecutivo con Aguirre-Sacasa, Greg Berlanti, Sarah Schechter e Jon Goldwater. Il dramma proviene dalla Berlanti Productions di Warner Bros.Television. Le prime tre parti di Le Terrificanti Avventure di Sabrina sono ora disponibili per lo streaming su Netflix.