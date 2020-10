Sekiro Shadows Die Twice: grosso aggiornamento presto in arrivo

Come già vi avevamo informato tempo fa, un grosso aggiornamento per il gioco che ha vinto il titolo di GOTY dell’anno, Sekiro Shadows Die Twice, arriverà tra pochissimi giorni e, ci sembra giusto, rinfrescarvi la memoria su quanto di nuovo ci sarà nel titolo di successo della FromSoftware.

Non vi sarà alcun contenuto aggiuntivo in più ma, in compenso, porterà svariate feature richieste dai fan. La più grande è sicuramente la registrazione dei giocatori. Funzionerà in maniera simile ai fantasmi visibili negli altri giochi della casa di sviluppo nipponica, la quale aiuterà a passare le zone più difficoltose.

Sarà possibile registrare 30 secondi di azioni per renderle visibili agli altri, così come vi sarà la possibilità di lasciare messaggi esplicativi. Se a qualcuno piacerà il “contenuto” che avete creato, riceverete un riempimento della vostra Zucca che sarà sicuramente ben accetta.

Altra ottima aggiunta è l’arrivo della modalità Boss Rush, la quale vi permetterà di combattere i boss del gioco uno dopo l’altro. Sarete inoltre in grado di portare a termine altre sfide, le quali vi garantiranno, se completate, nuove skin. Infine, ci sembra doveroso spiegare che tale aggiornamento sarà quello che “trasformerà” Sekiro Shadows Die Twice nella sua versione GOTY. Qui sotto, il trailer d’annuncio.