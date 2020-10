Reliance Jio entra negli Esport indiani con un torneo Free Fire

Reliance Jio ha mosso i primi passi negli Esport indiani annunciando un torneo Free Fire chiamato Jiomart Gamethon. La società ha istituito una divisione di Esport più di un anno fa, ma questo è il primo annuncio pubblico di un piano nel settore. Il torneo si collegherà alle celebrazioni del Diwali in India, il più grande festival del paese. Questo è il primo di una serie di eventi di Esport che devono essere condotti sulla piattaforma JioGames.

Il torneo si svolgerà nell’arco di tre giorni, dal 30 ottobre al 1 novembre, e sarà trasmesso in diretta tramite JioTV sul canale JioEsportsHD, oltre che su YouTube . Anche se non c’è un montepremi assegnato, i vincitori riceveranno premi da JioMart.

Reliance Jio è uno dei maggiori fornitori di reti in India e uno dei giganti nel settore dell’elettronica e della tecnologia nel paese. Anche se il suo ingresso negli Esport è nelle carte da molto tempo ormai, questa è la prima rivelazione di uno dei suoi IP.

La società era anche fortemente collegata in quanto uno dei partner con cui PUBG Corp. stava negoziando per riportare PUBG Mobile in India, ma da allora non sono emerse nuove informazioni. PUBG Mobile è stato bandito dal governo indiano a settembre.