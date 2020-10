Team Vitality spinge nel mercato indiano

L’organizzazione di Esport francese Team Vitality ha anticipato i suoi piani di espansione in India lunedì, quasi un anno dopo aver accennato alla possibilità di una tale mossa. L’organizzazione ha raccolto 15,7 milioni di dollari a novembre 2019 dal fondo di gioco dell’investitore indiano Tej Kohli , Rewired.GG . Questa è stata la seconda raccolta fondi tramite Rewired dopo un iniziale di $ 22,7 milioni nel novembre 2018, che ha permesso a Vitality la capitale di entrare nella LEC . Uno dei punti chiave del secondo round sono stati i piani di Vitality di espandersi in Cina e India.

Dal momento che la raccolta fondi, l’organizzazione ha scritto molteplici collaborazioni con marchi come Orange, Corsair, RhinoShield , Newzoo , e AFFLELOU . Vitality ha anche aperto un nuovo centro di formazione allo Stade de France in collaborazione con il partner esistente Renault in ottobre. Questo è in aggiunta a una struttura esistente che l’organizzazione ha lanciato durante il suo secondo annuncio di raccolta fondi chiamato V.Hive. La struttura comprende un quartier generale rivolto al pubblico, un bootcamp, un complesso di uffici e un negozio di merchandising.

Mentre molti pubblicizzavano Vitality come una delle organizzazioni straniere per entrare nello spazio indiano PUBG Mobile , l’organizzazione non ha fatto alcun annuncio del genere. Ora che il gioco è stato bandito nella regione dall’inizio di settembre, l’industria degli Esport in India è in una fase di transizione con tutte le parti interessate alla ricerca di soluzioni temporanee e / o alternative a lungo termine per raccogliere i propri investimenti. L’ingresso di Vitality in un momento come questo farà sicuramente rumore poiché la comunità e l’industria stanno attivamente cercando una nuova direzione. Per ora, l’organizzazione ha rivelato poco in termini di un piano concreto e ha solo anticipato il suo ingresso in India, tramite i social media regionali.