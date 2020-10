Apex Legends: ecco i dettagli della stagione 7

La stagione 7 di Apex Legends farà il suo esordio il prossimo 4 novembre su tutte le piattaforme (eccetto Nintendo Switch, dal momento che la versione per questa console è stata rimandata), e Respawn Entertainment ha deciso di rivelare alcune delle novità che aspetteranno i giocatori dell’amato battle royale a partire dal prossimo mese.

Sicuramente l’aspetto che balza più agli occhi è l’arrivo della nuova Leggenda, la Dr. Mary Somers, aka Horizon, un’astrofisica che sta cercando di risolvere una crisi energetica nonostante tutte le probabilità siano contro di lei, la cui storia è stata introdotta in un trailer dedicato intitolato Promise (che potete sbirciare in fondo alla notizia), e le cui abilità sembrano essere basate sulla gravità (anche se probabilmente ne sapremo di più solo nei prossimi giorni).

Non solo nuovi personaggi però, perché la stagione 7 di Apex Legends conterà anche su una nuova mappa, Olympus, che è stata descritta come una “stupenda e rigogliosa città tra le nuvole”. Tuttavia sembra che si potrà anche cadere da questo straordinario ambiente e tornare sulla terra. Per coprire le lunghe distanze della nuova mappa è stato aggiunto anche il Trident, un nuovo veicolo che arriverà proprio con la nuova stagione, che permetterà di far salire un’intera squadra. Ci sarà anche un battle pass con oltre 100 nuove skin, e i Club dove trovare giocatori con cui condividere la vostra esperienza di gioco.

Preparatevi, perché la nuova stagione di Apex Legends sta per arrivare il 4 novembre, insieme alla versione per Steam. Per rimanere aggiornati su tutte le novità continuate a seguirci!