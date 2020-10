God of War girerà a 60 fps su PlayStation 5

Se chiedete a qualsiasi appassionato videogiocatore quale sia uno dei giochi migliori della cosiddetta current-gen, sicuramente ne troverete un folto numero che vi risponderà God of War. Vincitore del titolo di Game of the Year del 2018, il quarto capitolo delle avventure di Kratos, impegnato stavolta contro gli dèi norreni, prodotto da Sony in esclusiva per PlayStation 4, è stato unanimemente riconosciuto per il suo straordinario valore.

Ora, questo grande successo, arriverà anche sulla console next-gen di casa Sony, PlayStation 5, dove godrà di una grafica rinnovata ed estremamente più dettagliata. Arriva oggi infatti, direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Sony Interactive Entertainment Santa Monica Studio, la conferma che il titolo girerà a 60 frame per secondo. E non solo: se ancora non siete riusciti a terminare del tutto il gioco, come è ormai lo standard per tutti i titoli della current-gen che approderanno su PlayStation 5, God of War godrà del trasferimento dei salvataggi.

Insomma, se non vedete l’ora di godervi la lotta senza quartiere di Kratos contro le divinità con una definizione e un dettaglio grafico mai visto prima, non dovrete far altro che aspettare l’arrivo sul mercato di PS5. Anche voi non vedete l’ora?

Vi ricordiamo che God of War è attualmente disponibile per PlayStation 4, e che il suo seguito, God of War Ragnarok, è stato annunciato durante il finale del PlayStation 5 showcase dello scorso settembre, nonostante poi Sony abbia confermato di aver lasciato intravedere qualcosa del gioco anche molto prima.