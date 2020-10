Star Wars Squadrons: in arrivo nuovi contenuti

A meno di un mese dalla sua data di rilascio, Star Wars Squadrons (qui la nostra recensione) ha già conquistato gli appassionati e i videogiocatori di tutto il mondo (tantissime le ore di streaming nella prima settimana), garantendo loro la possibilità di mettersi alla guida delle navi da guerra del famoso franchise nato dal genio di George Lucas.

Ora Motive Studios e Electronic Arts, nonostante avessero recentemente annunciato che non ci sarebbero stati contenuti post-lancio, sembrano aver cambiato rotta, confermando che arriveranno, questa settimana, nuovi contenuti per il titolo, appena in tempo per l’esordio della seconda stagione della serie Disney The Mandalorian (ambientata proprio nell’universo di Star Wars, e che ha recentemente ricevuto un nuovo trailer).

EA ha annunciato che i nuovi contenuti comprenderanno l’aspetto delle superfici del posto di comando della nostra nave spaziale, insieme a degli ologrammi e molto altro ancora. Immancabile, ovviamente, un bobble head di Baby Yoda che potremo piazzare in bella vista sul nostro cockpit, e che arriverà il 28 ottobre.

Chiaramente non è la prima volta che Electronic Arts interviene con contenuti post-lancio basati sui nuovi film (o sulle nuove serie tv) del franchise di Star Wars: era stato il caso di Star Wars Battlefront 2, che ha progressivamente introdotto nuovi DLC dopo l’uscita dei film Rogue One, L’ultimo Jedi e Solo. Anche se non si tratta di un qualche update relativo alla storia, era comunque abbastanza scontato che qualcosa di nuovo sarebbe arrivato su Star Wars Squadrons con l’uscita di The Mandalorian.

Vi ricordiamo che il titolo di Motive è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Per avere una piccola anticipazione di cosa vi aspetta con i nuovi contenuti, non vi resta che sbirciare il tweet qui in fondo all’articolo.