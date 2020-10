My Hero Academia: ecco i nuovi costumi di Halloween

La notte più spaventosa dell’anno si avvicina, e anche My Hero Academia ha deciso di festeggiarla, condividendo alcune immagini dei suoi protagonisti abbigliati con dei curiosi e inediti costumi di Halloween. Questo evento dedicato alla notte del 31 ottobre è stato reso pubblico da FigPin, una compagnia produttrice di action figures, che ha condiviso alcuni scatti di quello che sarà il design dei prossimi pezzi.

Le statuine ci mostrano i protagonisti di uno dei manga più famosi del momento abbigliati con costumi di Halloween perfettamente su misura. Ci sono proprio tutti, da Izuku a Kaminari, per un set completo e davvero imperdibile per ogni appassionato della saga.

In particolare il protagonista, Izuku Midoriya, è davvero adorabile nel suo costume da fantasma realizzato evidentemente con un lenzuolo usato, con tanto di patch dedicata ad All Might. Accanto a lui troviamo Aizawa, che ha portato alle estreme conseguenze l’uso della sciarpa, mascherandosi da mummia. C’è poi Kaminari, con il suo costume da diavolo, e Iida, vestito da mostro di Frankenstein. A concludere il gruppo troviamo Shoto, con il suo perfetto look da vampiro, e Ochaco che vola al di sopra di tutti con la sua straordinaria maschera da streghetta!

Le statuette non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma FigPin le metterà in vendita a partire dal 28 ottobre. Per cui, se volete aggiungerle alla vostra collezione, cercate di non perdervele! Vi ricordiamo che l’anime di My Hero Academia ha recentemente confermato la sua quinta stagione, mentre il manga procede alacremente tra easter egg, sanguinosi omicidi e (forse) inattesi ritorni!