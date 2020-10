Dragonball Super: la saga di Moro sta per finire?

Il manga di Dragonball Super si sta rivelando una scommessa vincente per Shueisha, che anche senza imbarcarsi nella produzione di una costosa serie anime, sta riuscendo a mantenere vivissimo l’interesse dei fan sulle vicende dell’opera di Akira Toriyama e Toyotaro. Merito anche di Moro, probabilmente uno dei migliori cattivi della saga, che recentemente è riuscito anche a ottenere l’Ultra Istinto e che sta per sostenere il suo scontro definitivo contro Goku (che ha commesso, per l’ennesima volta, l’errore di essere troppo misericordioso nei confronti del suo avversario, invece di finirlo quando ne ha avuto la possibilità).

Tuttavia, stando alle ultime anticipazioni, l’arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica, che ha visto proprio Moro come antagonista principale, potrebbe essere molto vicino alla sua conclusione. Nell’ultimo numero di V-Jump infatti, il capitolo 66 di Dragonball Super è stato anticipato con questa frase:

“Goku contro il divoratore di pianeti, Moro! Battaglia finale!”



Una frase notata dall’utente Twitter @DbsHype, che ha quindi ipotizzato che lo scontro definitivo tra il nostro eroe (forse aiutato dall’eterno rivale Vegeta) e Moro possa avvenire proprio nel capitolo 66, con il 67 che a quel punto fungerebbe da conclusione della vicenda.

Ad ogni modo, non c’è da preoccuparsi sulla sopravvivenza del manga: il successo raggiunto finora dall’opera, infatti, è tale che l’editore ha già annunciato come ci sarà un ulteriore arco narrativo subito successivo a quello del Prigioniero della Pattuglia Galattica!