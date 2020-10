Mad Rat Dead Recensione Vita da Topi (Zombi)

Mad Rat Dead è l’incredibile storia di un topo da laboratorio che, lasciata questa valle di lacrime, invece che scomparire nell’eterno oblio del paradiso dei topi, incontra fortunatamente La Divina Topina, protettrice soprannaturale di tutti i topi, con tanto di cilindro vecchio stile, che gli concede di tornare nel mondo terreno, sotto forma di redivivo, ma non troppo, topo zombi, con l’unico scopo di potersi vendicare degli scienziati malvagi umani che lo hanno usato per i loro esperimenti. Tutto questo in un rhythm-game veloce, coloratissimo e bizzarro, dalle caratteristiche audivisive squisitamente orientaleggianti, dove il senso del ritmo è tutto e la prontezza di riflessi faranno la differenza tra la (non) vita e la morte.

Mad Rat Dead: a volte i topi ritornano

Il brillante titolo inizia con una scena straziante, ovvero con un piccolo topino da laboratorio sottoposto ad esperimenti scientifici da un malvagio scienziato, e mentre assistiamo alle sue sventure ci viene fatto un piccolo test psicologico, in cui dobbiamo anche esprimere il nostro volere, tra la vita e la morte dello sfortunato roditore. Eppure la morte arriva comunque, inesorabile, anche perché del resto è il corpus narrativo stesso a richiederlo, visto che tutto il gioco è una vera e propria catarsi, volta però alla vendetta. Il giocatore entrerà subito in sintonia con il simpatico protagonista, che ricorda molto da vicino i personaggi proposti dai cari vecchi platform 2D degli anni novanta, genere a cui, del resto, l’opera strizza spesso l’occhio, sia nelle impostazioni stilistiche che nelle scelte di design.

Un gameplay in bilico tra platform e schizzofrenia musicale

Il bizzarro inizio del titolo, se non sapessimo a cosa siamo di fronte, ci sembrerebbe l’incipit tradizionale di un “errepiggì” qualunque, con tanto di effetto sonoro per il parlato e piccoli fumetti animati. Subito dopo l’esperienza si trasforma in qualcosa di simile ad un tradizionale platform, ma ancora una volta il titolo si prende gioco di noi, poiché, appena cerchiamo di saltare o fare le tipiche azioni legate all’immaginario platformista, vediamo che esse risultano impossibili, e sarà necessario aguzzare non la vista, ma l’orecchio, nonostante il verbo non si adatti all’oggetto, perché la logica del gioco è fuori da ogni logica, assurdo al punto da diventare, dopo poche partite, immediato e semplicissimo da capire, perché le nostre dita iniziano a ballare a ritmo insieme, e la danza virtuale guiderà il piccolo topino non-morto, verso la sua odissea personale, alla ricerca di vendetta contro i malvagi umani. Difficile definire il genere del gioco, che alla fine di base è un platform, ma va eseguito a tempo di musica, con il ritmo sempre presente quando si compiono le azioni. Un gameplay complesso, ma mai troppo difficile, che richiede però prontezza di spirito e nervi saldi, per non impazzire, dopo decine di sequenze mancate. La morte arriverà spesso, ma con la possibilità di tornare indietro nel tempo ad attimi precisi, sullo stile di Prince of Persia e Le Sabbie del Tempo, avremo modo di ripercorrere i nostri errori, migliorandoli, una scelta quasi filosofica, oltre che decisamente utile. L’umorismo di fondo del gioco stempera ogni tensione, e l’opera risulta fortemente gradevole alla vista e, soprattutto, all’udito. La colonna sonora, sappiatelo, da sola vale l’acquisto del gioco. Mentre ci beiamo del tutto, estasiati per avere trovato il gioco definitivo, ecco che gli sviluppatori ci svelano sadicamente a sorpresa che i livelli sono a tempo, con una sorta di slot machine in cui scorrono, solo ora i secondi mancanti! Colpire i nemici a ritmo di musica è il minimo che potremmo aspettarci da un gioco del genere, ed il nostro senso del ritmo farà davvero la la differenza.

Un comparto audiovisivo tra psichedelia e stato dell’arte

Il gioco consiglia all’inizio di fruire dell’opera con una cuffia, magari quella PlayStation ufficiale, che stiamo utilizzando per la recensione, che ha un audio eccezionale. Non è un consiglio da poco perché, anticipiamolo subito, Mad Rat Dead, ha una colonna sonora sbalorditiva, che coinvolge subito il giocatore, trasportandolo nel mondo psichedelico del divertente titolo. Alcuni degli autori, come il musicista Dyes Iwasaki, propongono melodie assolutamente bohemien, che spaziano con allegria dalla game music tradizionale al jazz caldo, fino alla mazurka, passando per l’elettronica sperimentale e assoli virtuosi basati sul pianoforte, mescolando stili e mood musicali. Non sono da meno gli ambienti proposti, caratterizzati da una grafica in pixel art di alto livello, con disegni curati, effetti di trasparenza e bellezze visive bidimensionali degne dell’epoca d’oro dei sedici bit, come gli indimenticabili Super Nintendo, Mega Drive, Amiga e NEO GEO. Solo per citare i più famosi. La bellezza e la genialità di alcuni scenari, primo tra tutti quello iniziale fatto da una Luna onirica ricoperta di formaggio svizzero fuso, forse quel paradiso che ogni topo degno di questo nome sogna, ricordano alcune tra le migliori seminali opere del periodo, come Earthworm Jim di Dave Perry, Yoshi’s Island di Shigeru Miyamoto o Rayman di Michel Ancel, non proprio gli ultimi arrivati dunque. Anche i livelli successivi, ambientati nei laboratori, nelle foreste, dove incontreremo un gatto nero gigante, terrore di ogni topo che si rispetti, ed in altri scenari fantasiosi e molto vari, non sono da meno, con una grafica colorata e ricca di trovate scenografiche. Nella fasi prettamente musicali il gioco diventa psichedelia pura però, con tanto di girasoli multicolore mutuati dalla cultura hippy di fine anni sessanta, arrivando quasi ai fasti dell’indimenticabile Jeff Minter! Ma non sono, è presente persino una sorta di spin dash sullo stile di Sonic, e non mancano delle onomatopee da fumetto statunitense a condire le nostre azioni. Un platform che cita i classici ma che si comanda tramite interazione musicale, sullo stile dell’indimenticabile Parappa The Rapper. Siamo di fronte, indubbiamente, ad uno dei titoli più bizzarri, divertenti e strambi del 2020, ma forse di sempre. E, quando vediamo che viene citato persino il doppio salto di Super Ghouls ‘n Ghosts per Super Nintendo ed il salto a muro di Super Mario, capiamo quanto amore abbiano gli sviluppatori per il mondo platform a sedici bit.

Mad Rat Dead: note sugli sviluppatori

Dietro al divertente rhythm game con protagonista il nostro eroico topo zombi si nasconde uno dei migliori sviluppatori e publisher al mondo, titolo altisonante, certo, ma indubbiamente meritato. Nippon Ichi Software nasce nel 1993 ed è un nome letteralmente di culto per gli appassionati di giochi di ruolo in stile giapponese, ed è responsabile di produzioni indimenticabili quali alcune leggendarie serie ruolistiche, tra cui ricordiamo YS, Disgaea, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel, che trovate a questo LINK, o anche un’opera horror meno nota, ma che merita di essere riscoperta, ovvero Yomawari, che trovate in questa pagina. Anche le opere cosiddette “minori” come ad esempio Giraffe and Annika, The Lost Child, il tenero Prinny, o LA MULANA, che trovate qui, sono sempre contraddistinte da un gusto unico e personalissimo. La sussidiaria statunitense, NIS America, responsabile del titolo recensito, viene fondata in occasione del decennale della casa madre giapponese, nel 2003.

La Limited Edition di Mad Rat Dead, solo per topi collezionisti

Lo splendido titolo di NIS America giunge sul mercato anche con una curata edizione limitata molto corposa, in entrambi i formati PlayStation 4 e Nintendo Switch, le due piattaforme su cui il titolo è disponibile, rispettivamente dal 27 e 30 ottobre. Nella Limited Edition si trovano, oltre alla versione fisica del gioco, un bel box cartonato da collezione, un coloratissimo Art Book, la colonna sonora in versione digitale da scaricare e, per i topi nostalgici degli anni ottanta, persino una vera audiocassetta chiamata Physical Dead Beats Cassette! Potete trovare il tutto sullo store online dello sviluppatore, alla seguente pagina.

Mad Rat Dead è un titolo dal livello qualitativo decisamente alto, tra virtuosismi platform, gameplay basato sul ritmo e sulla musica, ma soprattutto trovate psichedeliche ed una colonna sonora unica, che mescola stili musicali differenti, e spazia tra jazz ed elettronica, con le melodie geniali di Dyes Iwasaki, capace di passare dall’assolo di pianoforte alla mazurka, fino all’elettronica più sperimentale. Dietro al titolo non poteva che celarsi il più eclettico tra i publisher, ovvero NIS America, che lancia un personaggio che, ne siamo sicuri, resterà a lungo nella memoria, grazie al suo carisma. Perché un Topo Zombi è per sempre.