Godzilla Singular Point: ecco il primo poster

Poco più di due settimane fa vi avevamo parlato dell’arrivo, su Netflix, di Godzilla Singular Point, una serie anime ispirata ovviamente all’enorme lucertolone protagonista di tanti monster movie del cinema nipponico, e diventato ormai un vero e proprio simbolo nel paese del Sol Levante (tanto da meritare un incredibile museo).

Bene, finalmente, che sarà prodotta da due tra i principali studi d’animazione del panorama anime, come BONES (che, tra l’altro, ha un accordo di collaborazione con Netflix) e Studio Orange, la serie comincia a svelarsi, e lo fa condividendo il primo poster promozionale, dal quale si possono cominciare a trarre alcuni elementi.

Il primo, e forse più importante, è che questo nuovo anime non punterà, come invece hanno fatto i film della trilogia animata dedicati al kaiju più famoso al mondo (e anch’essi presenti su Netflix, qui, qui e qui), sulla computer grafica, ma su disegni e un’animazione tradizionali. Nel poster possiamo vedere la silhouette di Godzilla sullo sfondo, mentre in primo piano ci sono due personaggi, un ragazzo e una ragazza, vestiti in modo molto contemporaneo (secondo uno stile che ricorda un po’ quello di My Hero Academia, figlio dello stesso studio BONES).

Attualmente non sono state ancora rilasciate dichiarazioni relative a quella che sarà la trama dell’anime, mentre si può solo intuire che l’ambientazione sarà più moderna di quanto non fossimo portati a credere. Per saperne di più bisognerà forse aspettare l’aprile 2021, quando l’opera è attesa all’uscita mondiale sul colosso dello streaming. Sarà in grado di rispondere alle nostre aspettative? Non ci resta che scoprirlo!