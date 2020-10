Ace Combat 7: disponibile un nuovo DLC e la modalità Casual Easy

Namco Bandai ha annunciato i contenuti del DLC US Original Aircraft Series di Ace Combat 7:Skies Unknown per il 25 ° Anniversario che verrà lanciato il 28 ottobre per 1.400 yen. Da oggi, invece, è disponibile un aggiornamento gratuito che aggiunge la difficoltà “Casual -Easy-“. Di seguito una panoramica del DLC:

Nuovi combattenti CFA-44 Nosferatu Caccia Stealth basata su portaerei di nuova generazione

Missile multiuso ADMM per tutte le direzioni

Lanciatore elettromagnetico EML

Sistema di guerra elettronica integrato IEWS

Combattente Stealth basato su portaerei XFA-27

Dispenser per SOD Stand-Off

Missile standard a lancio multiplo MSTM

ASF-X Shinden II Advanced Support Fighter

Lanciarazzi RKT

Missile aria-nave a lungo raggio LASM

6AAM 6 Missile aria-aria bersaglio Nuove skin

“Cipher Skin” per F-15C Eagle

“Rot Skin” per Typhoon

“Indigo Skin” per Gripen E

“Grun Skin” per Super Hornet F / A-18F

“Gelb Skin” per Su-37 Terminator

“Silber Skin” per F-4E Phantom II / F-16 Fighting Falcon

“Schwarze Skin” per MiG-31B Foxhound

“Schnee Skin” per F-14 Super Tomcat

“Espada Skin” per Rafale M

“Wizard Skin” per YF-23 Black Widow II

“Gault Skin” per Su-47 Berkut

Nuovi emblemi Ace Combat 7: Skies Unknown è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.