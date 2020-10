Warhammer Vermintide 2: download gratuito fino al 1 novembre

Fatshark ha appena annunciato che Warhammer: Vermintide 2 è attualmente gratuito per PC su Steam. Da oggi e fino al 1 ° novembre, i giocatori possono scaricare e giocare gratuitamente a questo gioco. Warhammer: Vermintide 2 è un gioco d’azione ambientato nel mondo di Warhammer Fantasy Battles cooperativo per 4 giocatori. Fatshark ha implementato molte impostazioni grafiche che i giocatori di PC possono modificare. I giocatori possono regolare la qualità delle trame del personaggio e dell’ambiente, le particelle, la risoluzione della trasparenza, le luci di proiezione delle ombre massime, la nebbia volumetrica e altro ancora. Inoltre, ci sono opzioni di campo visivo e framerate, oltre al supporto per DX11 e DX12. La cosa interessante è che ogni singola impostazione mostra quanto influisce sia sulla CPU che sulla GPU. Warhammer Vermintide 2 richiede anche una potente scheda grafica che supporta un’esperienza costante a 60 fps sia in DX11 che in DX12 con impostazioni a 1080p. Puoi scaricare e iniziare a giocare da qui. Di seguito puoi anche trovare le caratteristiche principali del gioco:

Combatti contro orde infinite di nemici insieme a un massimo di 3 amici in questa viscerale esperienza di azione cooperativa

a un massimo di 3 amici in questa viscerale esperienza di azione cooperativa Scegli tra 5 personaggi diversi, ciascuno con 3 carriere ramificate da padroneggiare

ciascuno con 3 carriere ramificate da padroneggiare Fai evolvere la tua abilità e scala le scale di difficoltà, da Recluta, Veterano, Campione a Leggenda

da Recluta, Veterano, Campione a Leggenda Personalizza il tuo stile di gioco unico con 15 diversi alberi di talenti e oltre 50 tipi di armi

con 15 diversi alberi di talenti e oltre 50 tipi di armi Esplora le terre devastate dalla guerra di un mondo morente con una vasta gamma di livelli sbalorditivi da sperimentare.