Batwoman: ecco l’intero costume di Javicia Leslie

La CW ha rilasciato due nuove foto promozionali per la prossima seconda stagione di Batwoman, con Javicia Leslie mentre sfoggia un nuovo abito ridisegnato per la sua versione del cavaliere scarlatto. Il nuovo completo dell’eroina mette in risalto anche le caratteristiche di Javicia Leslie, tra cui i capelli ricci naturali con strisce rosse che potrebbero indicare che Ryan Wilder non dovrà più indossare una parrucca rossa, a differenza di Kate Kane interpretata Ruby Rose. Il produttore esecutivo Caroline Dries ha fatto questa dichiarazione in merito al nuovo look di Batwoman:

“Mentre Ryan abbraccia tutto ciò che la rende speciale, adatta l’abito per adattarlo fisicamente e figurativamente. Ciò significava creare un nuovo design del corpo e un nuovo mantello che era innegabilmente un’affermazione che urlava “potente”. Maya Mani mi ha inviato i suoi disegni e l’ho adorato. La parrucca era qualcosa che non abbiamo mai perfezionato nella prima stagione e Janice Workman ha colto nel segno con questa nuova versione. Javicia e io abbiamo visto vari prototipi di stili e ombretti rossi, ea un certo punto stavamo scambiando le nostre versioni scarabocchiate da iPad. Janice lo ha tradotto in quello che stiamo guardando ora. Quando lo vedo, sorrido. Mi fa sentire ispirato. “

L’uscita di Ruby Rose dalla serie è stata annunciata a maggio, ma la showrunner Caroline Dries e il produttore esecutivo Greg Berlanti, in una intervista, hanno assicurato che il personaggio di Kate Kane interpretato da Ruby non sarebbe stato ucciso nella serie, ma piuttosto la sua scomparsa sarebbe stata “uno dei misteri della seconda stagione”, mentre al suo posto sarebbe stato introdotto un nuovo personaggio rappresentante della comunità LGBTQ +.

Tecnicamente, Kate Kane non è stato l’unico personaggio ad indossare il mantello di Batwoman nell’universo dei fumetti di DC. Quasi 50 anni prima del debutto di Kate nel 2005, Kathy Kane divenne il primo supereroe a usare questo alias nel 1956. La prima stagione è stata interpretata da Ruby Rose, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Camrus Johnson, Nicole Kang, Dougray Scott ed Elizabeth Anweis.