PlayStation 5 supporterà schermi da 1440p

Manca davvero pochissimo alla data di pubblicazione della console next-gen targata Sony, PlayStation 5, ma le sorprese non cessano nemmeno in queste ultime settimane. Infatti, la nuova macchina da gioco supporterà anche gli schermi che hanno una risoluzione di 1440p.

Per molti sembrava scontato, tuttavia, ricordiamo che con PS4 ciò non era possibile, nonostante il 4K fosse già abilitato con l’uscita della versione Pro. A dare la buona notizia è stata BenQ, nota azienda produttrice di monitor da gaming e per professionisti. La corporazione ha infatti allestito una pagina ad hoc per PlayStation 5, in cui viene spiegato tutto ciò che c’è da sapere riguardo la compatibilità con i display.