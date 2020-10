Microsoft annuncia il controller di The Mandalorian

L’industria artigianale dei controller di Microsoft per Xbox in edizione limitata ha avuto molto successo negli ultimi anni e il loro ultimo sforzo è uno dei più interessanti e più probabili per convincere i fan a spendere soldi sulla console, anche se in realtà potrebbero esserci alcuni problemi che i fan di Star Wars e Xbox prenderanno in considerazione prima di mettere mano al portafogli. I nuovi set di controller per Xbox e con supporto di ricarica per Xbox Pro è ispirato alla serie The Mandalorian. Sul controller è stato raffigurato un Baby Yoda che è diventato famoso per i molti meme apparsi nel web durante il 2019 Il controller uscirà il 31 Dicembre. La data di uscita potrebbe essere un problema, ma anche il prezzo non è poi così accessibile per tutti: con i suoi £ 169,99 pari a 143.95 euro rientrando pienamente nella categoria dell’edizione limitata.

Un’altro problema riguarda i controller Xbox One di seconda generazione in uscita: mentre Microsoft ha deciso di consentire a tutti i pad Xbox One di essere compatibili con Xbox Series X e Xbox Serie S e con i giochi di nuova generazione, il nuovo pad è stato leggermente ottimizzato per adattarsi meglio alle mani più piccole. Il controller ha nuovi trigger strutturati, USB-C per il gioco via cavo e per la ricarica, e un pulsante Condividi posto al centro che rende più difficile e scomoda l’acquisizione di screenshot e video. Il controller Mandalorian Xbox arriverà mesi dopo l’inizio della stagione 2 di The Mandalorian.