PUBG Mobile: Tribe Gaming ha sciolto il suo roster

Tribe Gaming, celebre multigaming del mondo dell’Esports, non ha sicuramente gradito le prestazioni dei ragazzi del roster di PUBG Mobile. Infatti, la squadra ha deciso di sciogliere la sezione dedicata al famoso titolo per dispositivi mobili.

L’annuncio è arrivato direttamente tramite un post dall’account Twitter ufficiale del team, il quale si è mostrato amareggiato di dover salutare tutti i professionisti e dare la triste notizia a tutti i fan di PUBG Mobile. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata durante la PMPL Americas, dove Tribe Gaming si è qualificato quattordicesimo, in fondo alla classifica della competizione.

Today, we're saying goodbye to our @PUBGMOBILE roster.

Nothing but love to our players and fans—we'll see what the future has to offer!#FEARTHETRIBE ⚔️ pic.twitter.com/8x6fM9Q4OT

— Tribe Gaming (@TribeGaming) October 26, 2020