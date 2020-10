FC Barcelona si separa dal suo roster di Rocket League

Dopo più di un anno di militanza con la maglia dell’organizzazione Esports del team Barça eSports, il roster di Rocket League non farà più parte della squadra. Germán “El General” Micciullo, il coach dei ragazzi, ha annunciato che questa decisione è stata presa direttamente da FC Barcelona, la celebre squadra di calcio.

I professionisti si sono sempre dimostrati una squadra compatta durante tutte le competizioni, tuttavia, c’è anche da dire che non sono mai riusciti a raggiungere le vette delle classifiche. Nonostante le pressioni dell’associazione Esports e degli stessi giocatori, FC Barcelona è stata inamovibile nella sua scelta, credendo fosse meglio proseguire per un’altra strada.

Our #RocketLeague team is taking its own road and no longer will be part of our club.

The good memories shared together will remain, and we can only wish them a career full of success.

Thank you @RonakyRL, @Deevo, @itachi_rl, @Seeb_RL and @RS_ElGeneral!

📰 Info coming soon! pic.twitter.com/ttMl0AhqAP

— Barça eSports (@FCBeSports) October 26, 2020