Cyberpunk 2077: Designer Talks taglia contenuti e funzionalità

Mancano solo poche settimane a Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ma è interessante vedere quanto assomigli alla demo del 2018. Purtroppo, alcune funzionalità, come il wall running , sono state eliminate. Che impatto avranno i vari tagli sul godimento del titolo? In un recente post il Designer Miles Tost ha dato una spiegazione:

Il taglio delle caratteristiche e del gameplay è una parte molto normale dello sviluppo. Puoi testimoniarlo così apertamente con il nostro gioco, perché abbiamo esaudito i desideri della community e ti abbiamo mostrato quella demo del 2018. Pensaci. Il gioco a – 2 anni dall’uscita. Ovviamente iteriamo e cambiamo le cose e anche se abbiamo molte idee che sembrano grandiose sulla carta poi non finiscono per funzionare. Credimi quando dico che durante il loro sviluppo sono state tagliate anche alcune caratteristiche amate dai giocatori e ancora oggi piacciono, forse anche a causa dei tagli. Alla fine, è tutta una questione di quanto divertimento ti offrono il gioco e i suoi sistemi e stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che sia la migliore esperienza possibile. A volte per questo, devi prendere alcune decisioni difficili e per per questo che sono qui. Se ti preoccupi della quantità di contenuti del nostro gioco, per favore non farlo. Non siamo bravi a decidere la longevità dei nostri giochi(ricordo che abbiamo stimato che i giocatori potrebbero raggiungere il limite massimo di The Witcher 3 a 100 ore), quindi cerchiamo di non farlo più. Ma posso solo continuare a dire quello che ho detto in passato: voi ragazzi non avete ancora visto niente.