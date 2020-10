Vampire the Masquerade Bloodlines 2: c’è una nuova narrative designer

Travagliato sembra l’aggettivo giusto per definire il processo di sviluppo di Vampire the Masquerade Bloodlines 2, l’attesissimo action RPG di Hardsuit Labs e Paradox Interactive. Dopo aver annunciato, lo scorso agosto, l’ennesimo rinvio del titolo, atteso ora nel 2021, dopo la separazione da Chris Avellone, finito nell’occhio del ciclone a causa di alcune accuse di molestie sessuali, e dopo aver dovuto comunicare i licenziamenti (non esattamente ben accetto) dello scrittore del gioco Brian Mitsoda e del direttore creativo Ka’ai Cluney, sembrava che la nuova creatura di Paradox e di Hardsuit Labs stesse andando sempre di più alla deriva.

Oggi però è arrivato un interessante aggiornamento, con Samantha Wallschlaeger che ha comunicato, attraverso il suo profilo Twitter, di aver accettato il posto di narrative designer in Hardsuit Labs, e assumento quindi il ruolo per Vampire the Masquerade Bloodlines 2. La Wallschlaeger è una personalità che si sta facendo largo nell’industria videoludica grazie alle sue comprovate qualità. Ha lavorato per alcuni famosi developer come BioWare e Monolith e tra i suoi lavori passati troviamo Fallout Lonestar, Mass Effect Andromeda, Star Wars the Old Republic e Guild Wars 2.

Un’iniezione di qualità, dunque, che, si spera, potrebbe sbloccare il processo creativo di un gioco davvero attesissimo. Vi ricordiamo che Vampire the Masquerade Bloodlines 2 uscirà nel 2021 (una data precisa non è ancora stata comunicata) per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Siete pronti?