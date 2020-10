Immortals Fenyx Rising entra in fase gold

Ubisoft ha deciso di andare all-in in questi ultimi mesi del 2020, regalando ai suoi appassionati videogiocatori più titoli e contenuti possibile. E così, dopo l’annuncio che Assassin’s Creed Valhalla è entrato in fase gold, oggi tocca a Immortals Fenyx Rising, attesissimo action adventure open world ispirato ai racconti della mitologia greca. Come confermato infatti dalla casa di sviluppo attraverso un tweet del profilo ufficiale, il titolo ha completato la sua fase di sviluppo principale ed è ormai pronto per il lancio sul mercato, che avverrà il prossimo dicembre.

Insomma, l’attesa è veramente agli sgoccioli per questo titolo che ha avuto uno sviluppo come minimo complicato, con tanto di cambio di titolo, che finalmente arriverà sul mercato il 3 dicembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch, PC e Google Stadia (dove, tra l’altro, il gioco è già arrivato, con una demo che terminerà dopodomani).

Ubisoft ha inoltre confermato che, sulle console next gen, Immortals Fenyx Rising avrà una risoluzione in 4K e girerà a 60 frame per secondo, così come molti altri giochi del famoso publisher francese, tra cui Watch Dogs Legion, un’altro dei titoli Ubisoft in arrivo in questa fine di 2020 rovente.

Insomma, se non vedete l’ora di affrontare divinità e mostri della mitologia che sognate fin da bambini, tenetevi forte, la vostra possibilità sta arrivando!