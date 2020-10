Ghostrunner: nuovo trailer per festeggiare il lancio

Mentre tutti stiamo aspettando Cyberpunk 2077, gli amanti delle ambientazioni al neon possono rivolgersi a Ghostrunner (qui il nostro provato), il titolo sviluppato da One More Level e Slipgate Ironworks per 505 Games e All in! Games, e che esce oggi su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Per festeggiare l’uscita di quello che è il suo secondo gioco dopo God’s Trigger, il developer One More Level ha deciso di condividere un nuovo trailer incentrato attorno all’antagonista principale del gioco, la donna che ha amputato il braccio al nostro eroe, la cui identità e il desiderio di vendetta sono stati approfonditi in un altro trailer.

Ghostrunner appare fin d’ora uno dei migliori giochi indie del momento, e si candida apertamente a essere un vero e proprio campione di vendite, avendo ricevuto anche delle ottime recensioni, ognuna delle quali ha lodato l’aspetto grafico del titolo, che massimizza anche la bellezza delle sue ambientazioni cyberpunk.

Siete pronti a tagliare ed eliminare tutti i vostri nemici nei panni di questo incredibile samurai postmoderno, e a prendervi la vostra vendetta? Il titolo è attualmente disponibile al prezzo di 29.99 dollari, ma c’è una promozione a tempo indeterminato su Steam grazie alla quale potrete averlo con il 20% di sconto (a 23.99 dollari).