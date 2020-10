Avatar 2: rilasciate nuove foto di Kate Winslet

L’account Twitter ufficiale di Avatar 2 ha rilasciato un’altra immagine dietro le quinte con Kate Winslet. L’attrice mostra le sue intense abilità di apnea in quest’ultima immagina che ci fornisce anche la nostra prima occhiata al suo personaggio Ronal. James Cameron e il suo team hanno rivoluzionato la tecnologia di motion capture sott’acqua, che il regista ha anche anticipato durante il processo di ripresa. A settembre.

Per quanto riguarda Kate Winslet, può essere vista in fondo a una piscina di produzione che cammina lungo il pavimento con le ali spalancate. Si esibisce come Ronal, un personaggio definito come una “persona acquatica“. Per prepararsi al ruolo di Avatar 2, Winslet ha dovuto abituarsi a stare sott’acqua per un lungo periodo di tempo. Questa è la seconda volta in cui Kate Winslet ha lavorato con James Cameron dopo l’enorme successo di Titanic.

“È stato fantastico lavorare di nuovo con James. Il tempo lo ha cambiato, è diventato padre ancora un paio di volte, è una persona più calma. Freddo. Puoi solo sentire che si sta divertendo di più questa volta.”



L’attrice ha trascorso molti anni cercando di prendere le distanze dal film del 1997, cosa che Cameron ha capito, anche se non era necessariamente d’accordo. James Cameron ha detto in passato che lui e Kate Winslet stavano cercando un altro progetto su cui lavorare da quasi 20 anni. Per fortuna sono stati in grado di lavorare nuovamente insieme per Avatar 2. Realizzare Titanic non è stata esattamente la migliore esperienza per Winslet, che non ha avuto paura di rivelare che James Cameron era difficile, cosa che molti dei collaboratori del regista hanno riecheggiato nel corso degli anni.

Avatar 2 dovrebbe nelle sale il 16 dicembre 2022, dopo ben 11 anni da quando il primo capitolo è entrata nella storia del botteghino, e sembra che il regista stia spingendo affinché il film non subisca ritardi. Il sequel si svolge 13 anni dopo gli eventi del film originale. In quel periodo, Jake Sully e Neytiri hanno formato una famiglia e stanno facendo di tutto per restare insieme. Tuttavia, sono costretti a lasciare la loro casa ed esplorare le diverse regioni di Pandora quando una vecchia minaccia ritorna per finire ciò che era iniziato.