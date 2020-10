FIFA 21: ecco la data di lancio su next-gen!

Finalmente Electronic Arts ha reso nota la data in cui FIFA 21, l’ultima iterazione dell’ormai celeberrimo gioco sportivo del gigante di Redwood City, approderà sulle console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft. EA Sports ha infatti annunciato, tramite il suo profilo Twitter ufficiale, che FIFA 21 arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X e S il prossimo 4 dicembre!

Il gioco, che si è rivelato anche quest’anno un assoluto campione d’incassi (anche in forma digitale), e che è in testa alla classifica delle vendite del Regno Unito per la terza settimana di fila, arriverà sulle nuove console anche con il Dual Entitlement, un nuovissimo sistema che vi permetterà, all’acquisto di una PlayStation 5 o di una Xbox Series X, di aggiornare la vostra copia di FIFA 21 per PlayStation 4 e Xbox One, senza costringervi ad acquistare nuovamente il titolo, una possibilità che esiste anche per le copie fisiche del gioco!

E non vi preoccupate, perché grazie a Dual Entitlement tutti i progressi raggiunti o i contenuti acquistati in FIFA Ultimate Team, così come i progressi di VOLTA Football verranno trasferiti sulle vostre nuove console! E potrete comunque continuare ad utilizzare la vostra copia anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Per ulteriori informazioni potete dare un’occhiata qui. Intanto siete pronti a giocare al più famoso gioco sportivo del mondo con una grafica come mai si è vista prima?