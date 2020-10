Creative Technology annuncia Creative Outlier Air V2, il successore delle cuffie In-ear più vendute di Creative, Outlier Air. Dotato di Bluetooth 5.0 con aptX, codec audio AAC e certificazione di resistenza all’acqua IPX5, è arricchito da nuove caratteristiche come pulsanti touch intuitivi, durata della batteria fino a 34 ore e qualità della chiamata migliorata.

Supporta inoltre Super X-Fi READY, una versione in anteprima del pluripremiato audio olografico per cuffie Super X-Fi. Sono degli auricolari In-ear adatti a ogni situazione: per lavorare, imparare e giocare, sia dentro che fuori casa. Creative Outlier Air V2 sarà disponibile ad un prezzo di lancio di €69,99 e successivamente al prezzo di €79,99. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale.