Apex Legends: domani il trailer di lancio della stagione 7

Ieri vi avevamo parlato dei dettagli che arriveranno nella stagione 7 di Apex Legends. Insieme, era stato pubblicato anche un trailer sulla storia della nuova leggenda che arriverà nel batle royale di Respawn Entertainment, la dottoressa Mary Somers (Horizon). Poco fa, sui profili social del gioco è stato annunciato un reminder che fa sapere che domani verrà pubblicato il trailer di lancio della prossima stagione.

Come scritto nel tweet qui sotto, il filmato verrà mostrato quando qui in Italia saranno le 16:00, e si potrà vedere sul canale YouTube di Apex Legends. Oltretutto c’è scritto che “I confini del mondo sono sull’orlo del collasso e c’è un nuovo mondo all’orizzonte”, giocando proprio sul soprannome della prossima leggenda, e sapendo che è in arrivo una nuova mappa, Olympus, che è stata descritta come una “stupenda e rigogliosa città tra le nuvole”. Durante la season 7 infatti le mappe in rotazione saranno proprio Olympus e Worlds Edge, mentre non ci sarà King’s Canyon, che tornerà successivamente.

Vedremo dunque cosa verrà mostrato nel trailer di lancio che verrà pubblicato domani, ricordandovi oltretutto che dal 4 novembre (giorno del lancio della nuova season) il gioco sarà disponibile anche su Steam. La leggenda introdotta nella stagione 6 era stata invece Rampart.

With World’s Edge on the verge of collapse, the Apex Games need to find a new home. Tune in tomorrow at 8 AM PT to watch the Apex Season 7 Launch Trailer. There’s a whole new world on the horizon…

