The Wild Eight: disponibile da oggi su PS4

Disponibile su PC da ottobre 2019, The Wild Eight arriva oggi anche su Playtation 4. Ad annunciarlo è lo sviluppatore e publisher Hype Train Digital, che per l’occasione ha pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

The Wild Eight è un’avventura action-survival ambientata nelle lande gelide dell’Alaska. Pensato per essere giocato sia con amici in modalità cooperativa online o in modalità singola (anche se la pagina sul PSN dice solo giocatore singolo), bisogna esplorare terre misteriose, creare armi e combattere per vivere giorno dopo giorno.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina del PlayStation Store:

Il misterioso incidente aereo fu solo l’inizio. Otto sopravvissuti sono bloccati nel mezzo di una spietata landa gelata dell’Alaska. Non lasciare che ti consumi. Scopri la verità. Sopravvivi e vivi per raccontare la storia di The Wild Eight.

In The Wild Eight, sii sempre in movimento: è l’unico modo per sopravvivere e scoprire cosa è successo a questo luogo misterioso.

Esplora e sopravvivi

Intraprendi un’avventura nella spietata landa artica e scopri la verità dietro un misterioso incidente aereo che ha lasciato morire i suoi passeggeri sopravvissuti.

Caccia o vieni cacciato

Raccogli risorse, crea e migliora la tua attrezzatura nel campeggio, fuggi dalle bufere di neve e combatti le bestie mortali che si nascondono nei boschi.

Bottino

Trova anomalie soprannaturali, strani laboratori e strutture abbandonate, piene di bottini utili e cose che non appartengono a questo mondo.