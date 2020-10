Hammerting: disponibile da oggi in accesso anticipato

Il mese scorso vi avevamo fatto sapere dei giochi in arrivo targati Team17. Tra questi c’era Hamemrting, simulatore di una colonia di nani minatori con elementi GDR. Da oggi il titolo sviluppato da Warpzone Studios è disponibile in fase di accesso anticipato su Steam.

Per l’occasione il publisher britannico ha fatto anche uscire un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa invece è la roadmap dell’early access:

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Gestisci un clan di Dwarves colorati, avvia un’epica operazione mineraria, crea spade leggendarie e scava in profondità per ancora più gloria, ricchezza… e pericolo.

Con una guerra che imperversa in superficie, i Nani sono impegnati a scavare in profondità e a diventare dei maestri artigiani che produrranno quello che serve per aiutare i propri alleati. Inizi in modo umile, parti con una manciata di Nani che devono avviare le rapidamente le operazioni. Tuttavia, mentre progredisci, il tuo piccolo clan si espanderà e diventerà conosciuto in tutti i Reami Superiori per la sua abilità e il suo artigianato di qualità.

Crea per vincere

Gli alleati in superficie faranno qualsiasi tipo di richiesta. Ai Nani potrebbe essere richiesto di creare una serie di spade d’argento che verranno usate contro un esercito di vampiri in arrivo. Per l’incoronazione di una principessa elfica, non chiederanno nulla di meno di una Corona d’oro tempestata di Diamanti del Comando Divino +3.

Con il Mondo umano in difficoltà, ogni consegna completata ti porta un passo più vicino al trionfo contro il male.

Mentre i tuoi Nani migliorano le abilità e la tua base si espande, costruisci nastri trasportatori e ascensori per liberarli dal loro lavoro manuale.

Personalità Vivaci

La raffinata origine di Aglof si scontrerà con l’umile educazione di Vargskreva? Il tuo esploratore ha paura del buio? Il tuo maestro artigiano ha raggiunto Ballmer Peak? Sfrutta la forza dei tuoi Nani, così come le loro debolezze, per avere successo.

Ogni Nano è ampiamente e unicamente definito tramite le sue statistiche, le sue origini da Nano, i suoi tratti, le sue abilità, il suo equipaggiamento, il suo set di mosse e molto altro, mentre vengono forgiati dagli eventi delle loro vite.

Abili Artigiani

Chiunque può creare una Spada di Ferro, ma solo i Nani possono contrattare con un Drago delle Caverne di Cristallo per vendere il suo Respiro al Plasma; gonfialo in una Fucina della Rovina di Andthril e usalo per creare una… Spada di Ferro +2.

Con ogni colpo del martello sull’incudine, un abile Nano ha sempre più possibilità di raggiungere un risultato critico, fornendoti così equipaggiamento migliore.

Cave Viventi

I Nani sono bravi con gli ascensori, ma non così tanto in caduta libera. Come tali, hanno le loro preferenze sugli Ascensori. Per esempio, i membri del Clan Sopracciglia d’Acciaio preferiscono una discesa diretta, su una corda di 300 metri attaccati a una gru, con nient’altro che li contiene. Il barile costruito in un bar è, ovviamente, riempito di birra.

Solo negli abissi più profondi troverai i materiali più potenti, il magma più caldo, i tesori più rari e le condizioni più pericolose.

Individuare il modo più veloce per scendere – e salire di nuovo – è compito del capo, ma avrai un bel po’ di meccanismi nanici ad aiutarti.

Con meccaniche fisiche e di liquidi perfette, potrai pompare lava nei tuoi cuori, produrre birra, lanciare torce lungo i pozzi per illuminare l’ignoto, e molto altro.

Modding

Vuoi portare il tuo stile ad Hammerting? Niente paura, puoi modificare tutto con contenuti a tuo piacimento!

Puoi usare l’SDK nel bundle per creare mod pre-confezionate e aggiungere o sostituire qualsiasi asset di gioco.

Questo non è limitato agli asset di “dati” come le texture, ma puoi anche programmare e scrivere nuovi sistemi con il linguaggio C++ nativo.