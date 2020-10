Ghostrunner è stato rimandato su Nintendo Switch

All In! Games, 505 Games, One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironwork hanno portato con sé spiacevoli notizie per coloro che aspettavano trepidanti Ghostrunner su Nintendo Switch, titolo disponibile da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ebbene, le compagnie hanno annunciato di aver rimandato l’opera videoludica sulla console ibrida targata Nintendo, di cui il lancio è previsto ora per novembre 2020.

Ecco alcuni dettagli sul prodotto: