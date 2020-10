R-Type Final 2: iniziata la terza campagna crowdfunding

Granzella ha lanciato, sul suo sito ufficiale, una terza campagna crowdfunding per R-Type Final 2. Durante le sue due precedenti raccolte fondi, la cifra raggiunta è stata di oltre un milione di dollari.

Con il lancio di una terza campagna, lo sparatutto ad ambientazione spaziale avrà la possibilità di raggiungere i seguenti obiettivi rimanenti:

1,1 milioni – viene reso giocabile uno dei livelli di R-Type II, anche con grafica e meccaniche attuali.

1,3 milioni – viene reso giocabile lo stage one del primo R-Type anche con grafica e meccaniche attuali.

1,5 milioni – viene reso giocabile il terzo livello del primo R-Type anche con grafica e meccaniche attuali.

2 milioni – Produzione totale di tutti i 102 R-Craft.

La campagna corwdfunding inizia oggi 27 ottobre per terminare il 30 novembre.

Ricordiamo che lo shooter era stato mostrato anche al TGS 2020, e la sua data d’uscita è prevista per la primavera 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questo il messaggio degli sviluppatori per questa terza campagna crowdfunding:

Grazie sempre per il vostro gentile supporto per “R-Type Final 2”.

Vorremmo anche esprimere la nostra gratitudine alle tante persone che ci hanno supportato attraverso le campagne di crowdfunding che abbiamo condotto a giugno e ottobre 2019.

Abbiamo riprogrammato il periodo di rilascio del software di gioco da dicembre 2020 alla primavera 2021. Ci scusiamo per il disagio che potrebbe avervi causato.

Nel frattempo, dalla fine del nostro secondo round di campagna di crowdfunding dello scorso anno, abbiamo ricevuto molte richieste da fan che non hanno potuto partecipare a causa della mancanza di informazioni causata dai nostri sforzi pubblicitari insufficienti.

Pertanto abbiamo deciso di lanciare il nostro terzo round di crowdfunding per un periodo di circa un mese a partire dal 27 ottobre al 30 novembre 2020. Tenete presente che i premi che saremo in grado di offrire questa volta sono piuttosto limitati a causa del breve periodo che ci separa dalla data di rilascio del gioco. Apprezziamo la vostra comprensione e vi ringraziamo per il tuo continuo supporto per “R-Type Final 2”.