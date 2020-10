NBA 2k21: mostrato il gameplay delle versioni next-gen

Ad inizio ottobre 2k Sports e Visual Concepts avevano mostrato il primo gameplay trailer della versione next gen di NBA 2k21. Ma quello era un filmato con montaggio, che quindi non mostrava realmente il “come si gioca”. Poco fa è stato invece pubblicato un video di quasi quattro minuti in cui si vede proprio una piccola sezione del primo quarto tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans.

Nel video, l’executive producer di Visual Concepts, Erick Boenish e il gameplay director Mike Wang evidenziano alcuni dei progressi e delle caratteristiche di gioco che i giocatori potranno aspettarsi nelle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X.

NBA 2K21 è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Verrà lanciato per le piattaforme Xbox Series il 10 novembre e per PlayStation 5 il 19 novembre. Qui sotto potete vedere il filmato, tratto dalla versione PlayStation 5.

Queste alcune delle novità della versione next gen: