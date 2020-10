Assassin’s Creed: in arrivo una serie su Netflix

Secondo Deadline, Netflix sta cercando di costruire un universo televisivo basato su Assassin’s Creed. L’azienda di streaming ha stipulato un accordo sui contenuti con Ubisoft per sviluppare serie live-action, animate e anime basate sul franchise di videogiochi più venduto a livello internazionale. La prima serie in sviluppo è un epico adattamento live-action, prodotto da Jason Altman e Danielle Kreinik di Ubisoft Film & Television, è alla ricerca di uno showrunner. Peter Friedlander, Vice Presidente di Netflix, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di collaborare con Ubisoft e dare vita alla narrativa ricca e multistrato per cui Assassin’s Creed è amato. Dai suoi mondi storici mozzafiato e dall’enorme attrattiva globale come uno dei franchise di videogiochi più venduti di tutti i tempi, ci impegniamo a creare con cura un intrattenimento epico ed emozionante e fornire un’immersione più profonda per i fan e i nostri membri in tutto il mondo.”

Da quando è stato lanciato per la prima volta nel 2007, il franchise ha venduto più di 155 milioni di giochi in tutto il mondo diventando una delle serie più vendute nella storia dei videogiochi. È stato adattato come lungometraggio del 2016 diretto da Justin Kurzel con Michael Fassbender. Nel 2017, Ubisoft ha annunciato i suoi piani per una serie TV di Assassin’s Creed.

“Per più di 10 anni, milioni di fan in tutto il mondo hanno contribuito a plasmare il marchio Assassin’s Creed in un franchise iconico. Siamo entusiasti di creare una serie di Assassin’s Creed con Netflix e non vediamo l’ora di sviluppare la prossima saga nell’universo di Assassin’s Creed”.

La lista di progetti TV e film originali di Ubisoft Film & Television in varie fasi di sviluppo e produzione include i film Tom Clancy’s The Division (Netflix), Rabbids (Lionsgate), Just Dance (Screen Gems), Beyond Good & Evil ( Netflix), il film indipendente Werewolves Within, l’attuale serie Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV +) e la serie animata francese Rabbids Invasion (stagione 4 su Netflix). Potete trovare qui tutte le informazioni sull’ultimo titolo della serie Assassin’s Creed Valhalla.