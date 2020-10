Ubisoft: Uplay Plus cambia nome in Ubisoft Plus, beta in arrivo per Stadia e Luna

Proprio così. L’abbonamento proprietario dello sviluppatore francese sta cambiando. L’ultima novità in questo campo era quella del rebranding di Uplay in Ubisoft Connect e, di conseguenza, è giusto che anche il “premium” del precedente venga ribrandizzato. Infatti, Uplay Plus sta per diventare Ubisoft Plus.

C’è però una netta differenza con questo ultimo servizio, ovvero che sarà (o, meglio, sta diventando) un abbonamento multipiattaforma. Sottoscrivendosi su una piattaforma (in questo caso è attualmente disponibile solo su PC), si avrà la possibilità di continuare a giocare anche altrove e, per altrove, intendiamo Google Stadia e Amazon Luna.

Proprio a fronte di ciò, una beta di Ubisoft Plus sta arrivando sulla piattaforma targata Amazon, il 10 novembre, stesso giorno in cui il rebranding sarà completato. Detto in soldoni, se doveste avere Amazon Luna per quella data, potrete giocare ai titoli Ubisoft del catalogo e, questi, verranno spartiti tra la neonata console e il vostro PC.

Tenete a mente che, visti giochi come Assassin’s Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising, i quali supportano la funzione cross-play dei salvataggi, potranno essere giocati e continuati sulle console Amazone e Google, così come su PC ovviamente. Al momento, la sottoscrizione all’abbonamento Ubisoft Plus costa €15 al mese. Sembra che il grosso publisher francese stia espandendosi a macchia d’olio su vari sistemi, voi che ne pensate di questa mossa? Fatecelo sapere!