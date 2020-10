Baki Son of Ogre: ecco la nuova visual della serie

Netflix, si sa, sta investendo in modo molto importante sugli anime, e, tra i tanti titoli che il colosso dello streaming vuole proporre ai suoi abbonati ci sarà anche Baki Son of Ogre, terza stagione della serie animata shonen tratta dal famoso manga Baki the Grappler di Keisuke Itagaki.

La serie, annunciata la scorso settembre, farà il suo esordio su Netflix nel 2021, ma intanto l’azienda ha deciso di rilascire una interessantissima key visual della prossima stagione, che sicuramente non farà che far salire l’hype intorno all’anime. Riuscirà Baki Hanma a raggiungere la potenza straordinaria del padre Yujiro?

Poco si sa, allo stato attuale, di quella che sarà la trama di Baki Son of Ogre, se non quello che si poteva intuire dal finale della scorsa stagione, che ha visto il ritorno dei condannati a morte che tanti problemi avevano creato a Baki e ai suoi amici. Pare insomma che questa nuova stagione potrebbe coprire l’arco narrativo Revenge Tokyo, mettendo quindi molta carne al fuoco, al di fuori del confronto tra Baki e suo padre. Di certo non si può dire, comunque, che non ci sia materiale da adattare: il manga originale di Itagaki conta infatti più di 130 capitoli.

Anche voi non vedete l’ora che arrivi Baki Son of Ogre? Continuate a seguirci per tutte le nuove informazioni su quest’anime!