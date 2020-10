Spirit of the North Enhanced Edition arriverà su PS5 il 26 novembre

Merge Games e Infuse Studio hanno annunciato che pubblicheranno una nuova versione migliorata del loro titolo d’avventura originariamente rilasciato a novembre dello scorso anno su PlayStation 4, Spirit of the North Enhanced Edition, per la nuova ammiraglia Sony, PlaySattion 5.

I preordini per l’edizione standard sono disponibili ora tramite Amazon mentre, per la versione Signature, dovrete andare direttamente sul sito della Signature Edition Games. L’arrivo di Spirit of the North Enhanced Edition su PlayStation 5 è previsto per il 26 novembre in versione digitale ma, per la versione fisica, si dovranno aspettare l’1 dicembre e il 4 rispettivamente per Nord America e Europa. Vi lasciamo al teaser per PS5 in calce e, qui sotto, una descrizione del prodotto direttamente da Steam.