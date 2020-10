Cyberpunk 2077: rimandato ancora una volta il titolo di CD Projekt RED

Ancora una volta, CD Projekt RED porta spiacevoli notizie per tutti coloro che aspettano con ansia Cyberpunk 2077. Ebbene, inizialmente previsto nella giornata del 19 novembre 2020 su PC, Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia e GeForce Now, l’opera videoludica è stata rimandata fino al 10 dicembre 2020.

Ecco il messaggio pubblicato da CD Projekt RED:

Ciao a tutti. Oggi abbiamo deciso di spostare la data di uscita del Cyberpunk 2077 di 21 giorni. La nuova data di uscita è il 10 dicembre. Molto probabilmente, ci sono molte emozioni e domande nella vostra testa, quindi, prima di tutto, vi preghiamo di accettare le nostre umili scuse.

La sfida più grande per noi in questo momento è spedire il gioco sulla generazione attuale, sulla prossima generazione e sul PC allo stesso tempo, il che ci richiede di prepararne e testarne nove versioni (Xbox One / X, compatibilità su Xbox Series S / X, PlayStation 4 / Pro, compatibilità su PlayStation 5, PC, Stadia) mentre si lavora da casa. Dal momento che Cyberpunk 2077 si è evoluto verso l’essere quasi un titolo next-gen da qualche parte lungo il percorso, dobbiamo assicurarci che tutto funzioni bene e che ogni versione funzioni senza problemi. Siamo consapevoli che potrebbe sembrare irrealistico quando qualcuno dice che 21 giorni possono non fare la differenza in un gioco così massiccio e complesso, ma in realtà è così.

Alcuni di voi potrebbero anche chiedersi cosa significhino queste parole alla luce di noi che diciamo di aver raggiunto il gold qualche tempo fa. Passare la certificazione, o “andare al gold”, significa che il gioco è pronto, può essere completato, e ha tutti i contenuti in esso contenuti. Ma non significa che smettiamo di lavorarci sopra e alziamo il livello di qualità. Al contrario, questo è il momento in cui si stanno apportando molti miglioramenti che saranno poi distribuiti attraverso una patch Day O. Questo è il periodo di tempo che abbiamo sottocalcolato. Pensiamo di avere tra le mani un gioco fantastico e siamo disposti a prendere ogni decisione, anche la più difficile, se alla fine ti porterà a ottenere un videogioco di cui ti innamorerai.