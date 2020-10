Alien Isolation: Making Of del cult horror sci-fi ora disponibile

Originariamente pubblicato nel lontano 2014 e arrivato infine su Switch, Alien Isolation ha dato prova di essere un ottimo successore e di risollevare le sorti dell’universo (e qui intendiamo solo a quello dedicato interamente al mondo videoludico, lasciando le produzioni cinematografiche) della serie dopo il fallimento di Aliens Colonial Marines.

Comunque, per quanto il titolo sia stato un successo commerciale per Creative Assembly e SEGA, un nuovo documentario svela le difficoltà che il team di sviluppo ha dovuto affrontare per portare il prodotto al livello che noi tutti conosciamo oggi.

Il documentario, creato da Noclip, è composto da numerose interviste fatte a varie figure all’interno del team. Nello specifico fa luce sulle idee iniziali di Creative Assembly e di come quest’ultimo progetto fosse perennemente a rischio chiusura per il suo predecessore Colonial Marines. Qui sotto potrete vedere l’intero documentario su Alien Isolation.