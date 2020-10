Astro’s Playroom: il livello Cooling Springs si mostra in un nuovo gameplay

Non appena sono arrivati i primi e ufficiali unboxing di PlayStation 5, ecco che si vede sbucare anche un nuovo gameplay per Astro’s Playroom, il titolo che sarà presente già all’interno della console next-gen per tutti i suoi possessori e che consentirà di provare al meglio il nuovo DualSense.

Molte delle meccaniche dell’innovativo controller che si vedono nel gameplay sono già state fatte vedere, resta però da osservare perlomeno il nuovo livello a tinte pienamente primaverili. Tenete, inoltre, gli occhi aperti per i classici PlayStation inseriti all’interno del livello.

Astro’s Playroom arriverà, ovviamente, il 12 novembre su PlayStation 5 in Nord America e Giappone, mentre per il resto del mondo sarà disponibile dal 19 novembre, data d’uscita della console. Il Game Director del Team Asobi, Nicolas Doucet, ha confermato che il titolo non sarà solo una demo. Difatti esso durerà dalle 4 alle 5 ore.