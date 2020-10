ScacciaRischi: tornano le olimpiadi della prevenzione

Anche quest’anno, gli ScacciaRischi si ripresentano con una nuova nuova edizione delle olimpiadi della prevenzione. Il brand videoludico realizzato dalla P.M Studios, con la collaborazione dell’Inail Direzione regionale Puglia e dell’Assessorato alla promozione della salute della regione Puglia, assieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, cerca di sensibilizzare il pubblico formato da bambini e adolescenti sui temi della sicurezza e della prevenzione.

Il concorso è partito proprio poche ore fa e vi basterà seguire le chiare indicazioni per capire come votare. L’evento delle olimpiadi della prevenzione è rivolto a tutte le scuole in territorio pugliese le quali hanno già, in passato, partecipato in gran numero.