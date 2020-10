Spriggan: Netflix svela il nuovo trailer

Tra i nuovi arrivi più attesi del 2021 su Netflix c’è anche Spriggan, serie anime ispirata al manga di Hiroshi Takashige e Riyoji Minagawa, che ruota intorno alle vicende del giovane Yu Ominae, che lavora per la ARCAM Corporation, cercando di fare in modo che le antiche reliquie di un’avanzatissima civiltà estinta possano cadere nelle mani delle persone sbagliate, che potrebbero usarle per i motivi sbagliati.

In attesa dell’uscita, da poco annunciata, Netflix ha condiviso un primo trailer per questa serie, nel quale viene spiegato l’antefatto, e ci viene dato un piccolissimo assaggio di quello che sarà il look e il potere del nostro protagonista. Il breve trailer non rivela in realtà quasi nulla, ma non può non destare l’attenzione e l’interesse dei fan.

Prodotto dallo studio d’animazione David Production, con la regia di Hiroshi Kobayashi (Kill la Kill), gli script di Hiroshi Seko (Mob Psyco 100, L’attacco dei giganti, Jujutsu Kaisen) e il character design di Shuhei Handa (Little Witch Academia), Spriggan (secondo adattamento animato dell’opera di Takashige e Minagawa, dopo il lungometraggio del 1998) promette di diventare uno degli anime di punta di Netflix e di regalare agli spettatori un’esperienza elettrizzante.

In attesa di nuove informazioni, non resta che godersi il trailer! E voi?