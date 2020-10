Boruto Naruto Next Generations: ritorna Orochimaru!

Orochimaru è da sempre uno dei villain più apprezzati della storia di Naruto, e il ruolo avuto nella Quarta Guerra Mondiale dei Ninja lo ha reso ancora di più un fan favourite. Per questo Boruto Naruto Next Generations, l’anime sequel del capolavoro di Masashi Kishimoto, ci ha mostrato il vecchio nemico ormai dalla parte di Konoha.

Ora, con l’anime nel pieno dell’arco narrativo Kara Actuation, iniziato quest’estate, un nuovo video promozionale per il 172 episodio ha annunciato proprio il ritorno di questo amatissimo personaggio, in compagnia di un altro villain redento, Suigetsu. Nel video si vede un gruppo di ninja che tenta di entrare in contatto con Orochimaru per degli scopi misteriosi, mentre Boruto, Sarada e Mitsuki stanno ancora guarendo dalle ferite riportate nello scontro contro i componenti dell’organizzazione Kara.

Questi episodi dell’anime, dei filler rispetto alla storia raccontata dal manga, sembrano dunque voler dare l’occasione di tornare a prendersi la scena anche a questi due personaggi che, durante gli ultimi fatti, sono rimasti un po’ in ombra. Sarà interessante vedere cosa sarà in grado di fare Orochimaru mentre aspettiamo che Boruto e Sarada possano mettere in mostra i risultati del loro intenso allenamento in un nuovo scontro con i rivali di Kara.

Se anche voi non vedete l’ora di scoprire di più e di avere tutte le novità su Boruto Naruto Next Generations, continuate a seguirci!