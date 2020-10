Sette giocatori di CS:GO banditi da ESIC

La Esports Integrity Commission (ESIC) ha bandito sette giocatori di Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) per 12 mesi per scommettere su partite competitive.

Tutti e sette i giocatori competono nella Mountain Dew League (MDL), che si gioca in Australia, con i giocatori che hanno piazzato scommesse sul campionato e persino sui giochi in cui hanno giocato.

I sette nomi includono due del roster del Team Rooster in Akram ” Akram ” Smida e Corey ” Netik ” Brown, con altri tre nella loro squadra di riserva – Team Rooster 2. Damian ” JD / The Real Goat ” Simonovic, Carlos ” Rackem ” Jefferys e Joshua ” Jhd ” Hough-Devine sono tra i giocatori banditi provenienti dalla stessa organizzazione.

Daryl ” Mayker ” May di Ground Zero e Stephen ” Sjanastasi ” Anastasi del Team Lakers completano la lista, con tutti e sette che hanno ricevuto la stessa sospensione di 12 mesi dal CS:GO competitivo .

Il divieto si estende a tutti gli eventi organizzati o promossi dai membri ESIC, inclusi tutti i tornei tenuti da ESL, DreamHack, WePlay e BLAST.

L’indagine è in corso da circa 18 mesi, secondo la stessa commissione. ESIC ha ricevuto diversi avvisi di scommesse sospette attraverso il loro “framework di monitoraggio dell’integrità globale” che ha avviato un’indagine iniziale sulle partite truccate.

Dopo aver annunciato la punizione, il rapporto ufficiale di ESIC ha dichiarato:

Senza una comprensione unificata delle implicazioni di comportamenti di scommesse inappropriati e l’osservanza dei meccanismi anti-corruzione, gli Esport corrono il rischio di facilitare interessanti opportunità di frode per i cattivi attori. Di conseguenza, è importante che i giocatori professionisti comprendano che le violazioni del Codice anticorruzione di ESIC sono una seria preoccupazione. È di fondamentale importanza che i giocatori professionisti (per lo meno) si astengano dal piazzare scommesse sul gioco in cui guadagnano un reddito al fine di preservare l’integrità del panorama degli Esport a livello internazionale e mitigare il potenziale che i cattivi attori traggono vantaggio il nostro sport.