Xyp9x tornerà su CS:GO il 2 novembre

Il 28 maggio 2020, Andreas ” Xyp9x ” Hojsleth si è allontanato dalla tastiera per concentrarsi su se stesso per un po ‘. Oltre ad essere il frontman maestro della frizione per la sua squadra, è anche il co-CEO di Astralis.

Con molto da fare, Xyp9x sentiva che era tempo di una vacanza mentale, un momento in cui poteva riposare e capire la sua posizione nella squadra. Essendo un pezzo cruciale del puzzle, Astralis ha iniziato a lottare, provocando una frana dal loro posto numero uno. A causa di ciò, Xyp9x si è fatto avanti e ha annunciato il suo ritorno per il 2 novembre di quest’anno . Le sue abilità di supporto saranno viste in azione contro il MiBR al BLAST Premier: Fall Regular Season. Si spera che quel periodo gli abbia permesso di rinfrescarsi per le sue prossime partite 2020.

XYP9X è tornato

Nonostante abbia guadagnato più di altri in un paio di eventi, a Xyp9x non è piaciuto il suo inizio nel 2020, sentendo che i suoi problemi personali stavano ostacolando la sua performance. La sua prima stagione è stata al BLAST Premier: Spring, dove Astralis si è piazzato quasi morto per ultimo. Questo era previsto, considerando che Astralis si è classificata ultima negli eventi di ingresso sia del 2018 che del 2019. Xyp9x ha aiutato il suo team a posizionarsi tra i primi tre in due eventi di livello S, vincendo il suo primo nella divisione di livello A.

DreamHack Masters Spring è stata l’ultima goccia per Xyp9x, dove si è piazzato praticamente ultimo ancora una volta. Oltre a finire primo a ESL One: Road to Rio, era tempo di una pausa.

Xyp9x si è comportato a un ritmo medio rispetto ai suoi compagni di squadra. Scendendo tra 0,92 e 1,17 valutazioni dei giocatori e non una volta raggiunto 1,20 o più, non le stesse valutazioni che ha ricevuto nel 2019, dove ha prodotto numeri su 1,30. Rispetto alla sua stagione 2019, il suo punteggio di giocatore è sceso di -1,0, un enorme calo per un giocatore così forte. Xyp9x ha giocato al meglio contro G2 a ESL One: Road to Rio. G2 si è classificato secondo ed è stato considerato uno dei partecipanti più forti. Xyp9x ha ottenuto un punteggio compreso tra 1,25 e 1,35, risultando in un gameplay coerente per qualcuno che era già esaurito.

Astralis ha la meglio nel loro primo set al BLAST Premier contro il MiBR, una squadra che ha una percentuale di vittorie del 28% rispetto ad Astralis che ha raggiunto il primo picco nel 2020 – con una percentuale di vittorie del settantasette% e ora ha Xyp9x attivo il loro elenco principale. Dopo aver affrontato il MiBR, Astralis gareggerà contro G2 o FURIA.

Xyp9x ha vinto cinque partite su sette contro G2 nel 2020 con un punteggio di 1,20. Fare del suo meglio su Vertigo e Nuke senza nessun giocatore in evidenza: una prestazione attesa per il giocatore di supporto. FURIA sarà la sfida più grande dopo averla sconfitta in Nord America e aver raggiunto il terzo posto a metà ottobre.

L’inizio di BLAST Premier sembra promettente per un ritorno da Xyp9x; un’opportunità per finire forte con Astralis e riscaldarsi per il 2021. Ha litigato all’inizio della sua stagione in corso, considerando che era estremamente stanco da allenamenti e tornei. Finora, Astralis sembra forte, ma l’argomento su dove si trova Lucas ” Bubzkji ” Andersen è intrigante.

Roster, la follia

Bubzkji si è unito alla squadra alla fine di luglio di quest’anno. Ha giocato solo quattro set con la squadra e ha molto da imparare. Insieme ad Astralis Bubzkji si è piazzato settimo all’ESL One: Colonia. Ha proceduto con un punteggio di 1.0 giocatori e tutto è andato in discesa dopo la sua partita di debutto. Bubzkji non meritava una posizione nel roster principale. Ora giocando per Cloud 9, es3tag stava inizialmente lavorando per Astralis, nonostante fosse visto come una scelta migliore rispetto a Bubzkji, es3tag aveva un punteggio di 1.0 giocatore al suo debutto con Astralis – la stessa identica prestazione di Bubzkji all’ESL One: Colonia .

Con tutti i cambiamenti di roster che Astralis ha recentemente affrontato, il 2020 è stato il loro anno con i guadagni più bassi fino ad ora escluso il maggiore cancellato. Ad agosto, il team è sceso al diciassettesimo posto, il punto più basso nella storia delle org: Astralis non è scesa così in basso dalla metà del 2016. La squadra avrà la possibilità di riprendere le cose con Xyp9x a novembre con trecentomila possibili guadagni nei tornei, incluso IEM Beijing-Haidian. Uno dei più grandi eventi dell’anno con un montepremi a sei cifre.

I risultati

Con i soldi in palio e il ritorno di Xyp9x, Astralis sembra ancora una volta una squadra dominante. Bubzkji siederà in panchina lasciando un posto alla leggenda della frizione. La loro partita contro il MiBR dovrebbe essere facile mentre G2 molto probabilmente combatterà meglio. L’unica vera sfida al loro evento BLAST dovrebbe essere FURIA. Dopodiché, Heroic e NAVI combatteranno per arrestare Astralis, dando vita ad alcune partite interessanti. Ci si può aspettare che Xyp9x ceda un punteggio costante di 1,20 contro G2 e aiuti la sua squadra a portare a casa un altro primo posto.