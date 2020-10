Fall Guys Ultimate Knockout: in arrivo il costume di Godzilla

I Kaiju stanno per invadere Fall Guys Ultimate Knockout, il titolo competitivo di Mediatonic e Devolver Digital. Presto infatti, grazie al nuovo costume in arrivo nel gioco, sarà possibile trasformare i fagiolini in Godzilla. E no, non stiamo scherzando… è tutto ufficiale grazie all’accordo stipulato con Toho Company.

Come possiamo vedere nel tweet sottostante, il team di sviluppo ha condiviso il costume di Godzilla pronto a ruggire nel gioco, anche se al momento non sappiamo quando sarà reso disponibile di preciso il costume in questione. A quanto pare però, occorreranno molte corone per ottenere i due pezzi che formeranno il set, con Mediatonic che ci invita ad iniziare a collezionarle. Vi informeremo non appena Godzilla sarà disponibile su Fall Guys Ultimate Knockout, che vi ricordiamo essere giocabile solo su PlayStation 4 e PC. Intanto, il merchandising ufficiale arriverà a dicembre!