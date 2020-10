Cyberpunk 2077 non è più idoneo per i The Game Awards 2020

Con il nuovo ed ennesimo rinvio della sua data di pubblicazione, passata dal 19 novembre al 10 dicembre, Cyberpunk 2077 ha perso un grosso privilegio, ovvero quello di far parte della line up dei titoli eleggibili in occasione dei The Game Awards 2020. Già, perché il gioco di CD Projekt RED ha perso l’idoneità a partecipare all’edizione di quest’anno dei premi, dato che la cerimonia di premiazione si terrà proprio il 10 dicembre 2020.

È stato lo stesso Geoff Keighley, ideatore dei The Game Awards, ad annunciare ciò tramite Twitter, ricordando che la stessa cosa accadde anni fa per Super Smash Bros. Ultimate, pubblicato troppo tardi per essere incluso nei giochi premiabili. Cyberpunk 2077 verrà dunque incluso nei titoli premiabili nell’edizione 2021 dei The Game Awards e a questo punto, ci pare logico che The Last of Us Part II abbia la strada completamente spianata verso la vittoria finale.

Si tratta di un grosso autogoal dello studio polacco, con il titolo cyberpunk che quest’anno se la sarebbe sicuramente giocata alla pari con il gioco di Naughty Dog, mentre a nostro parere, il prossimo anno sarà davvero dura con tutti i titoli next-gen in arrivo sul mercato, tra cui God of War 2 che potrebbe bissare quanto fatto dal suo predecessore.