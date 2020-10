Xuan-Yuan Sword VII: è stato pubblicato il trailer di lancio

L’editore e sviluppatore Softstar Entertainment in collaborazione con gli sviluppatori DOMO Studio e Yooreka Studio hanno pubblicato il trailer di lancio di Xuan-Yuan Sword VII. Xuan-Yuan Sword VII è previsto per PC tramite Steam in tutto il mondo e PlayStation 4 in Asia, escluso il Giappone, il 29 ottobre. Una versione occidentale della versione PlayStation 4 sarà disponibile il prima possibile. È prevista anche una versione Xbox One, ma una data di rilascio deve ancora essere annunciata. Justdan International rilascerà un’edizione fisica di Xuan-Yuan Sword VII per PlayStation 4 nel sud-est asiatico e in Giappone il 10 dicembre. La versione asiatica riceverà un aggiornamento con i doppiaggi giapponesi il giorno e la data con il lancio del gioco in Giappone. Di seguito una panoramica del gioco:

Xuan-Yuan Sword VII è un gioco di ruolo d’azione presentato nella prospettiva in terza persona. La trama è radicata nella storia e nella mitologia cinese. I giocatori assumono il ruolo di Taishi Zhao, uno spadaccino calmo e affidabile che è stato accidentalmente coinvolto in un tragico destino. Per proteggere la sua amata famiglia, inizia un viaggio in questo regno caotico per scoprire la verità.

Di seguito le meccaniche del Gameplay:

Combattimento basato su combo

Elysium Scroll: Elysium Scroll è una pergamena di bambù che può essere utilizzata come chiave per Elysium, in grado di assorbire mostri, creare oggetti e altro ancora. Può fornire diverse tecniche e meccaniche durante l’avventura.

A Journey in the Oriental Realm: Il gioco si svolge in Cina, 2000 anni fa. Il team di sviluppo riporterà nel gioco gli ambienti, gli oggetti di scena, le discipline umanistiche e gli studi culturali dell’antica Cina. Fai un nuovo viaggio nell’era caotica e vaga per il regno orientale.