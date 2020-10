Moon Knight: la serie Disney+ ha finalmente un regista

Abbiamo finalmente il nome del regista che dirigerà la serie Moon Knight di Disney+. Secondo Deadline, l’acclamato regista Mohamed Diab, il cui lavoro è stato proiettato a Cannes e ha affascinato il pubblico globale, dirigerà la serie. Diab, un regista egiziano, ha debuttato alla regia con Cairo 678, un dramma sulla violenza sessuale in Egitto, uscito solo un mese prima della rivoluzione egiziana e molti hanno riferito che il film è stato determinante per il cambiamento culturale che ha portato a questa rivoluzione.

Da lì, Diab ha diretto il film Clash, riguardo alle proteste di massa dell’Egitto del 2012-2013. Diab ha anche scritto la serie di film The Island, una serie di thriller d’azione che sono tra i film egiziani e in lingua araba di maggior incasso di tutti i tempi. Il suo prossimo film, Amira, uscirà nel 2021, e in quell’anno è anche impegnato a dirigere una miniserie chiamata Sandstorm.

Questa è, secondo la nostra stima, una scelta incredibile, interessante e coinvolgente per il prossimo ingresso nell’MCU, che rappresenta gli impegni di quell’organizzazione per l’inclusione. Per questo la mitologia di Moon Knight che coinvolge tombe e spiriti egizi, e assumere un regista egiziano con il polso di come l’Egitto contemporaneo stia facendo i conti con il suo passato, sembra essere la scelta giusta per dirigere questa storia in modo sensibile e preciso. Inoltre, gli sforzi di regia di Diab, sebbene spesso si appoggino ad uno spazio di dramma politico “thriller in tempo reale e suspense” (si pensi a The Hurt Locker), non gridano necessariamente “film di supereroi di successo”. Diab cambierà il suo stile per la macchina MCU o la MCU si piegherà e si modellerà per i toni e gli interessi precedenti di Diab? Moon Knight si sentirà più come Homeland che Smallville? Siamo molto entusiasti di scoprirlo, soprattutto una volta che sappiamo per certo che Diab dirigerà Oscar Isaac come protagonista del ruolo! Vi terremo aggiornati, ma nel frattempo potete scoprire tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.